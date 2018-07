Mogianos saem com vitórias no Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin

Mogi das cruzes viveu momentos de superação, dedicação e vitórias durante a realização do Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin 2018, realizado na cidade no último domingo (1°). A iniciativa reuniu mais de 150 atletas de todo o país e contribuiu com a campanha do agasalho do Fundo Social, arrecadando mais de 600 peças.

Dos resultados finais, Mogi das Cruzes registrou importantes conquistas, com Leandro Yoshiteru Onishi como campeão da categoria Kata Infantil; Nicolas Bernardo Conceição como campeão do Mirim leve; Gustavo Schmidt na primeira colocação do Infantil Juvenil Pesado e Jorge Carvalho de Oliveira como vitorioso na categoria Master Leve.

Já a mogiana Jéssica Yumi Hamaguchi terminou como vice-campeã do Kata Intermediário; Fernando Akira Kataoka na terceira colocação do Kata Intermediário; Paulo Henrique Souza como quarto colocado do Juvenil Leve e Luiz Fernando Malta Júnior também na quarta colocação do Juvenil pesado.

No Absoluto, LuiggiBatane terminou a competição em sétimo lugar, resultado que garantiu a classificação para o Campeonato Sulamericano, já que os oito melhores estavam automaticamente classificados para a disputa internacional. A próxima agenda dos caratecas de Kyokushin é no dia 27 de agosto, na disputa do Campeonato Paulista da modalidade.

“Tivemos ótimos resultados para os atletas mogianos. A cidade foi muito elogiada pela receptividade e organização do evento”, salientou o professor Marcos Furlan, presidente da Federação Paulista de Karatê KyokushinOyama.