Morre aos 73 anos ex-jogador Palhinha, ídolo do Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG

Ex-jogador Palhinha, ídolo do Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG, morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos, em Belo Horizonte. Clubes lamentaram a morte, cuja causa ainda não informada oficialmente.

Palhinha chegou ao Corinthians em 1977, comprado por um milhão de dólares, a maior transação do futebol brasileiro na época, segundo o site do clube paulista.

Entre 1977 e 1980, Palhinha disputou 148 jogos com a camisa corinthiana e marcou 44 gols. Marcou um dos gols na primeira partida da final do Paulistão de 1977. O time acabaria com um jejum de quase 23 anos sem grandes conquistas.