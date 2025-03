Morre Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, aos 87 anos

O ex-jogador e ídolo do basquete brasileiro Wlamir Marques morreu, nesta terça-feira (18), aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Magiore, em São Paulo, e não teve a causa divulgada.

Wlamir foi destaque na Seleção Brasileira nos anos 50 e 60, quando foi bicampeão mundial em 1959 e 1963. Além disso, ganhou medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma, em 1960, e Tóquio, em 1964.

O "Diabo Loiro", como era conhecido, jogou pelo Corinthians entre 1964 e 1971. Wlamir tem um busto no Parque São Jorge e leva o nome do ginásio do clube desde 2016. Em 2021, o ex-jogador entrou para o hall da fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Sua última aparição pública aconteceu em fevereiro de 2024, quando foi homenageado com uma miniatura realista sua. A obra foi apresentada antes da partida entre Brasil e Paraguai, válida pelas Eliminatórias AmeriCup 2025.