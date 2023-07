Museu do Futebol em SP exibe Brasil contra França e Jamaica na Copa do Mundo Feminina

O Museu do Futebol vai exibir em um telão de 160 polegadas as partidas da Seleção Brasileira contra a França (29/7) e contra a Jamaica (2/8) pela primeira fase da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Os jogos começam às 7h e serão transmitidos na Sala Jogo de Corpo, que tem uma pequena arquibancada com capacidade para 200 pessoas. O acesso para assistir às partidas é gratuito. Quem for acompanhar a jogadoras da Canarinho ainda vai ganhar entrada grátis para conferir depois dos jogos a exposição temporária Rainhas de Copas, que conta a história dos Mundiais de mulheres, com destaque para a participação das equipes brasileiras.

Às segundas-feiras, o Museu do Futebol fica fechado para manutenção, por isso não houve a transmissão do jogo de estreia do Brasil contra o Panamá.

Sobre o Museu do Futebol – Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e já recebeu mais de quatro milhões de visitantes. Sua exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura. É um museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.