‘Museu Itinerante do Futebol de Suzano’ será lançado quarta-feira

O “Museu Itinerante do Futebol de Suzano” será lançado na próxima quarta-feira (17) no andar do gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), na Prefeitura. A princípio serão cinco painéis de ferro contando a história do Esporte Clube Urupês de Fundação de 1948 até 1983. A abertura oficial acontecerá a partir das 10h30.

Com o objetivo de montar um museu do futebol em Suzano no futuro, o idealizador e historiador Altair da Silva afirmou que a escolha apenas do Urupês nesta fase inicial de projeto foi pelas grandes conquistas que o clube teve na cidade. “O time teve anos de glória e merece ter esse reconhecimento. Pretendo fazer de outros em breve. Todo esse trabalho é desenvolvido para resgatar o esporte no município”, enfatizou.

Os painéis ficarão a disposição da população na Prefeitura até 17 de fevereiro. Em seguida, eles serão expostos de 19 de fevereiro a 20 de março no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na Rua Paulo Portela, 210, Centro.