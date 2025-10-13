Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira

Mais uma vez, é dia de decisão em Suzano. Nesta terça-feira (14/10), a partir das 20h30, o Suzano Vôlei entra em quadra na primeira partida da finalíssima do Campeonato Paulista contra o Vôlei Renata, de Campinas (SP), na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O confronto entre os dois times paulistas de maior destaque ao longo da temporada passada é a reedição da última final estadual e os ingressos para o clássico seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).



Decacampeã paulista, a cidade de Suzano viverá o clima de sua 15ª final estadual, a 3ª consecutiva do atual projeto que, em 2023 e 2024, foi vice-campeão. Na temporada passada, inclusive, a decisão foi disputada entre suzanenses e campineiros, com título para o time do interior após duas vitórias para cada lado e uma decisão no golden set. Frente a frente mais uma vez, Suzano e Renata chegam à decisão com as duas melhores campanhas da competição, tendo também vencido seus dois jogos nas semifinais contra Sesi Bauru e Viapol Vôlei, respectivamente. Agora, no primeiro jogo da série, cuja decisão será na próxima sexta-feira (17/10), no Taquaral, é tudo ou nada na luta pelo que pode ser a 11ª taça da cidade mais vezes campeã no Estado de São Paulo.



Finalista em sua temporada de retorno ao Brasil após nove anos na Europa, o técnico Cezar Douglas afirmou que a torcida de Suzano será fundamental para a equipe buscar um resultado positivo na ida da finalíssima. “O Campinas tem uma base sólida e é um time de muita qualidade, com certeza, mas não chegamos aqui à toa. Mesmo trabalhando com alguns desfalques em virtude de lesões neste início de temporada, temos condições física, técnica e psicológica para fazer dois jogos iguais e alcançar esse sonho que a cidade tem há tantos anos. Contamos com o apoio de todos nessa partida de ida, vamos lutar do início ao fim pela vitória”, disse.



O duelo de ida das finais do Campeonato Paulista entre Suzano e Vôlei Renata acontece nesta terça-feira (14/10), às 20h30, na Arena Suzano. Os últimos ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2.

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.