Na Arena, Suzano Vôlei faz último jogo do ano nesta sexta-feira

O Suzano Vôlei se prepara para seu último compromisso de 2023 na Superliga Bet7k 2023/24. A equipe enfrentará a Apan Roll-On Blumenau nesta sexta-feira (22/12), às 19 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) para fechar o ano com vitória na 8ª rodada do certame. Para isso, o time da casa conta com o apoio de sua torcida que pode garantir seus ingressos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). A entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível ou por um brinquedo em bom estado de uso no dia do jogo.

Após fazer jogo duro contra o atual líder da competição em São José dos Campos, os suzanenses buscam somar sua segunda vitória em casa no torneio nacional para seguir subindo na tabela da Superliga. Já os catarinenses tiveram um início irregular de competição e, no momento, se encontram na zona de rebaixamento do campeonato. Com este cenário, o Clube do Alto Tietê entrará em quadra para confirmar o favoritismo e se manter na zona de classificação para o mata-mata da Superliga.

Para acompanhar a partida, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Contudo, desta vez, o Clube também estará recebendo brinquedos em bom estado de uso que, por meio do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município. O órgão também promove trocas presenciais em sua sede no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - centro) das 9 às 16 horas.

O técnico interino Gerson Amorim, o Gersinho, pontuou que não existem adversários fáceis em uma Superliga, contudo, a equipe lutará pelos três pontos como em todas as partidas. “Estaremos em casa, com a presença da nossa torcida, enfrentando um adversário que está precisando ganhar para subir na tabela, então vamos trabalhar isso ao nosso favor para vencer e fechar essa primeira metade da temporada com um resultado positivo”, destacou.

A partida entre Suzano Vôlei e Apan Roll-On Blumenau acontece nesta sexta-feira (22/12), às 19 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) ou por meio da troca física no Fundo Social de Solidariedade.