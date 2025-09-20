Na Arena, Suzano Vôlei perde invencibilidade no Paulista contra o Sesi Bauru

O Sesi Bauru-SP venceu e quebrou a invencibilidade do Suzano Vôlei no Campeonato Paulista. A partida foi realizada nesta sexta-feira (19), na Arena Suzano. A equipe suzanense venceu o primeiro set, por 25 a 19, mas perdeu os três seguintes: 25 a 20, 25 a 18 e 25 a 19.

O time de Suzano tinha vencido todos os quatro jogos e liderava a competição estadual. Com a derrota, a equipe viu o Sesi encostar e assumir a vice-liderança. O Suzano Vôlei tem 12 pontos, enquanto o Sesi chegou a 10.

O Suzano Vôlei volta a jogar apenas no dia 3 de outubro, contra o Campinas fora de casa. A partida começa as 19h30. Já o Sesi Bauro tem mais dois jogos: contra o mesmo Campinas, às 20 horas do dia 26 de setembro em casa; e contra o Mogi Vôlei, às 19h30 do dia 3 de outubro fora de casa.