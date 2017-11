Na busca pela final do Paulista, Vôlei Suzano encara jogo de ida contra o Brasil Kirin

O Vôlei Suzano encara nesta sexta-feira (10) o Brasil Kirin pela primeira disputa da semifinal do Campeonato Paulista Sub-19. Emoção e rivalidade das equipes são o que promete entrar em quadra. Isso porque o clube suzanense busca a inédita classificação para a final da competição. Além disso, no último ano, o time foi desclassificado na mesma fase pelo próprio adversário de agora. Palco do duelo, o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, deve receber mais de mil torcedores locais.

A classificação entre um dos semifinalistas foi garantida há duas semanas. O Suzano bateu o Ibirapuera nos dois jogos pelas quartas de finais. Na primeira disputa o time suzanense saiu na frente, vencendo pelo placar de 3 sets a 1. Já no jogo de volta, e equipe conquistou outra vitória por 3 sets a 0.

Considerado um dos times favoritos ao título desde o início do campeonato, a equipe suzanense pretende continuar fazendo jus ao reconhecimento. O técnico do time, João Marcondes, disse que as expectativas contra o Brasil Kirin são boas. Ele acredita que o time possa fazer a melhor partida do ano. “Os treinamentos estão sendo intensos todos os dias, até mesmo aos finais de semana. O que tenho mais cobrado é a concentração dos atletas, que muitas vezes cai durante os sets, como deu para perceber em outros duelos. Vamos com um time agressivo do começo ao fim, jogando em casa, para sairmos vitoriosos”,enfatizou.

Na 1ª fase do Paulista, o Vôlei Suzano ficou na primeira colocação geral. Ao todo, foram 11 vitórias e apenas três derrotas. Em uma dessas partidas, ocorreram dois jogos antecipados desta semifinal entre Suzano e Brasil Kirin. Na primeira, os suzanenses levaram a melhor por 3 sets a 1. Já no segundo duelo, o Brasil Kirin venceu por 3 sets a 0.

Taça Paraná

Como preparação também para o Paulista, o Suzano realizou uma maratona de disputas no final de outubro, pela Taça Paraná. A equipe conquistou o 4ª lugar do torneio, que conta com clubes de todo o País e é referência em revelar atletas do esporte.