Na despedida do Hugão, Mogi Basquete busca vitória para decidir título em SP

O jogo 4 da final do Novo Basquete Brasil (NBB) entre Mogi das Cruzes/Helbor e Paulistano/Corpore neste sábado (2), às 14 horas, será o último da temporada 2017/2018 no Ginásio Hugo Ramos. Na despedida do Hugão, os mogianos contarão com casa cheia. A força da torcida será fundamental para a equipe buscar a vitória para forçar o quinto jogo no dia 9 de junho, em São Paulo. O time da capital está liderando a série por 2 a 1 e, se ganhar, leva o título Brasileiro.

A equipe comandada pelo técnico Guerrinha realizou atividades durante todos os dias desta semana para corrigir os erros e acertar o posicionamento para evitar que o Paulistano/Corpore surpreenda mais uma vez no Hugão, como no jogo 1. O trabalho contou com edição de vídeos, conversas e treinos táticos na quadra. No início da tarde desta sexta, o grupo voltou à quadra apenas para fazer arremessos.

“A gente treinou bastante as dificuldades que nós tivemos em alguns jogos e reforçamos as coisas boas que fizemos. O principal agora é manter o foco mental na competição. Para nós faltam duas vitórias para o grande objetivo na temporada e estamos trabalhando muito em cima disso. Precisamos subir a defesa para tirar o espaço do adversário, saber ter a leitura de cada jogador, o que ele faz, já passamos bastante material para eles, e ter tomadas de decisões. Não importa se o time está 10 pontos na frente ou 20 atrás, é preciso estar forte mentalmente. A gente precisa lutar até a última gota de suor”, ressalta Guerrinha.

Todos os ingressos para a partida foram vendidos a uma semana do confronto decisivo deste sábado. Os jogadores sabem da força e do peso que o Hugão tem para equipe neste momento e prometem entrar com força máxima para sair com a vitória e levar a decisão para São Paulo. “A gente sabe que vamos ter cinco mil pessoas gritando e empurrando a gente e não queremos deixar essa vitória escapar, como fizemos no primeiro jogo em casa. Entramos em quadra muito relaxados e desta vez, com certeza, isso não vai acontecer”, adverte o armador Larry Taylor.

Os portões do Hugão abrirão às 12 horas deste sábado (2). Quem não conseguiu ingresso poderá assistir ao vivo pela Band e pelo SporTV. O ComVem Patteo Mogilar (r. Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar) colocará um telão para os torcedores assistirem ao jogo. A Prefeitura de Mogi das Cruzes também disponibilizou uma tevê no Parque da Cidade para que a torcida acompanhe a partida.