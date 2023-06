Nadador Suzanense conquista 2º lugar na categoria de 100m e 200m nado peito

O nadador suzanense, Fernando Mariano conquistou o 2º lugar no Campeonato Absoluto de Natação realizado em Recife-PE no final de maio. O atleta venceu nas categorias de 100 metros e 200m nado peito.

No campeonato Mariano se consagrou com os tempos de 01:01.22 em 100 metros nado peito e 02:15.03 em 200 metros na mesma categoria.

O jovem nadador foi revelado pela Associação Suzanense de Esportes Aquáticos (ASEA). Fez parte do time do Corinthians natação, Flamengo natação e também São Caetano natação. Atualmente representa o Corinthians natação. O atleta que desponta aos 21 anos na categoria vai continuar firme com os treinos para conseguir uma vaga para as olimpíadas de Paris 2024.