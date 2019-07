Nadador suzanense vai participar de campeonato de comitê olímpico

O nadador suzanense Fernando Mariano Santos, da categoria Júnior 1, vai disputar, em setembro, o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação (Troféu José Finkel) e o Campeonato Brasileiro Interclubes do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), entidade oficial que regulamenta os esportes aquáticos no Brasil e que é vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O Troféu José Finkel será disputado pelo atleta suzanense entre os dias 3 e 7 de setembro, no Clube Curitibano, localizado na capital paranaense. Ele atingiu o índice suficiente para disputar o campeonato, considerado um dos mais importantes da América Latina. Já o campeonato da COB, que reúne os melhores nadadores do Brasil, será disputado nos dias 20 e 21 do mesmo mês, em Porto Alegre.

Nascido em 2002, Fernando é atleta do Corinthians e coleciona títulos na natação. Ele foi campeão dos 100 e dos 200 metros nado peito, campeão do revezamento e vice-campeão do revezamento misto do Campeonato Brasileiro realizado em junho em Colombo, no Paraná. Ele também foi campeão em abril do Campeonato Sul-Americano, representando o Brasil em Santiago, no Chile.

O pai dele, Romildo Mariano, afirma que o grande objetivo do garoto é conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, que serão realizados em Tóquio, capital do Japão. "Ele treina praticamente o dia inteiro, das 7 às 17 horas lá no Corinthians", conta.

Romildo ainda diz que o garoto vem ganhando títulos desde 2016 e que, apesar das vitórias e das dificuldades de logísticas, Fernando faz questão de visitar a cidade natal nas folgas. "Nos finais de semana ele vem para Suzano. Atualmente, ele mora próximo ao Parque São Jorge porque treina sempre lá", conta.