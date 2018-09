No Hugão, Mogi Basquete reencontra São José pelo Paulista nesta quinta

A rivalidade entre Mogi Basquete e São José dos Campos estará em quadra mais uma vez nesta quinta (13), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Tanto os mogianos (5º) como os joseenses (7º) vêm de vitórias para este confronto. O time do técnico Guerrinha tem 10 vitórias e a equipe do Vale do Paraíba, seis, no Campeonato Paulista.

Como entrou em quadra nessa terça contra o Corinthians, o grupo fez apenas um trabalho de arremessos no Hugão no final da tarde de quarta-feira. “O São José é uma equipe experiente, com mais jogadores que podem pontuar também, e, com essa rivalidade regional com Mogi, é sempre um clássico. A gente espera trabalhar bem a intensidade, não deixar o adversário entrar no jogo, principalmente alguns jogadores deles, e fazer o nosso jogo de transição e ofensivo, que a gente vem fazendo bem”, ressalta Guerrinha.

As duas equipes se enfrentaram no Ginásio Lineu de Moura no primeiro turno e o Mogi das Cruzes/Helbor voltou com a vitória do Vale por 88 a 75. A partida desta quinta será transmitida ao vivo pela TV FPB no Youtube (GCS Sports).

INGRESSOS

Os ingressos para este jogo contra o São José e também para o do sábado (15), às 19h, contra o Basquete Osasco, já estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a R$ 10 para quem for com qualquer camisa do Mogi das Cruzes/Helbor, estudante, professor, idoso, deficiente e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O valor normal do ingresso é R$ 20.