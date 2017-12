No sul, Mogi Basquete enfrenta o Caxias nesta quinta pelo NBB

O Mogi Basquete terá dois compromissos no sul do país nesta semana pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O primeiro deles será nesta quinta, às 19 horas, contra o Caxias, no Rio Grande Sul. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV. Depois, os mogianos viajam para Joinville, onde encaram o time da casa no sábado, às 18 horas.

O grupo já está em Caxias e fez um treino na tarde desta quarta para o duelo de hoje. “O Caxias é um time que vem jogando bem. Teve três derrotas, duas na prorrogação. Então, é um time que está encaixado, joga em casa, motivado, mas temos condições de fazer um bom jogo e sair com a vitória”, destaca o técnico Guerrinha.

O treinador não poderá contar com o pivô Caio Torres, que sofreu um estiramento no ligamento lateral medial do joelho direito no treino dessa terça no Hugão e nem viajou com o grupo. “Não houve ruptura de ligamento, apenas um estiramento. Não tem lesão nenhuma, mas ele fica, pelo menos, três semanas afastado para tratamento, fazendo fisioterapia e tomando anti-inflamatório. Vamos avaliando o tratamento semana a semana para ver como ele reage”, explica o médico do clube, Marcus Vinícius Porcelli, após análise da ressonância feita no atleta nesta tarde.

O Mogi Basquete está invicto com cinco vitórias e lidera o NBB Caixa. Já o Caxias do Sul é o sétimo na tabela, com três vitórias em seis jogos disputados.