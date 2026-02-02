Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

No Suzanão, Ecus empata com o Comercial na estreia da A4

Time suzanense ainda teve um jogador expulso. Jogo terminou em 1 a 1

02 fevereiro 2026 - 09h58Por Gabriel Vicco - da Redação
No Suzanão, Ecus empata com o Comercial na estreia da A4No Suzanão, Ecus empata com o Comercial na estreia da A4 - (Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)

O Esporte Clube União Suzano estreou na Série A4 do Campeonato Paulista com empate contra o Comercial de Ribeirão Preto. O jogo foi no Suzanão e terminou em 1 a 1, com Moysés marcando um golaço para o Ecus e João empatando para o Comercial.

Aos 18 minutos, após uma saída de bola errada do time do Comercial, Moysés recebeu um passe de Paulo e arriscou da intermediária. O chute foi certeiro e parou no ângulo do time visitante.

Moysés ainda foi protagonista mais uma vez no jogo: aos 37 minutos, errou um domínio e perdeu a bola para João, que ficou cara a cara com o goleiro. Moysés segurou o atacante do Comercial e foi expulso.

Com um a mais, o Comercial aproveitou e marcou aos 47, com João, que recebeu dentro da área e chutou no canto do goleiro, O atacante ainda contou com um desvio na marcação.

Com o resultado, o Comercial fica na 5ª posição, enquanto o Ecus fica em 6º. O desempate se dá pelo cartão vermelho mostrado ao time suzanense. A próxima partida do Ecus acontece no sábado (7), às 15 horas, contra o Taquaritinga, fora de casa.

