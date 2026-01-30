No Suzanão, Ecus estreia na Série A4 do Paulista contra o Comercial de Ribeirão Preto

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) estreia neste sábado (31) na Série A4 do Campeonato Paulista. A partida acontece às 15 horas, no Suzanão, contra o Comercial, de Ribeirão Preto. A transmissão do confronto será feita pelo YouTube do Paulistão.

O Ecus realizou cinco amistosos de preparação para a Série A4. Foram três vitórias: contra o sub-20 do Ibrachina por 2 a 1; e contra Usac e Taubaté, ambos por 1 a 0. Além disso, a equipe empatou em 1 a 1, também com o Usac, e perdeu para o Paulista de Jundiaí, por 3 a 0.

Os amistosos foram disputados contra uma equipe que chegou às semifinais da Copa São Paulo, dois times da Série A3 e um time da Série A2.

O balanço da pré-temporada é considerado positivo pela diretoria e a expectativa para a estreia é grande. “Expectativa para a estreia é muito boa. Trabalhamos muito durante essa pré-temporada, agora é focar no campeonato. Sabemos da dificuldade do nosso primeiro confronto, contra o Comercial, um dos candidatos ao acesso, mas estamos prontos”, disse o diretor de futebol do Ecus, Diego Galo.