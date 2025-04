Nogueirão passa por manutenção para recuperação da qualidade do gramado

O gramado do estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro, o Nogueirão, está recebendo um trabalho intensivo de manutenção, realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A ação busca recuperar as boas condições do campo para as disputas das competições deste ano.

O trabalho está sendo realizado pela empresa Campanelli Gramados Esportivos, contratada pela administração municipal para fazer a manutenção do local. As intervenções foram iniciadas no dia 16 de março e tem previsão de término para o dia 19 de abril.

Entre as ações executadas neste período estão o controle e eliminação de pragas, cortes corretivos, aplicação de material para fortalecimento da grama, entre outros.

“A qualidade do gramado estava bastante comprometida, já que havia mais de um ano que não recebia manutenções. Fizemos este diagnóstico no início desta gestão, mas como já havia compromissos agendados, não foi possível realizar o trabalho logo no começo do ano. Agora, a utilização do estádio foi interrompida para que esta ação intensiva possa ser feita e o Nogueirão possa voltar a ter um dos melhores gramados do estado de São Paulo”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

No início deste ano, o Nogueirão recebeu partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a participação de clubes como Flamengo, Grêmio e RB Bragantino. Na sequência, abrigou jogos do EC São Bernardo na Série A-3 do Campeonato Paulista.

O próximo compromisso no Nogueirão será a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que terá a participação do União Mogi e tem a primeira rodada marcada para o dia 19 de abril. A equipe mogiana está no Grupo 3 da competição, ao lado de Ecus, Manthiqueira, Mauá e Mauaense.