Nogueirão recebe a abertura da 51ª edição da Copa São Paulo 2020

Nesta quinta-feira (02/01), o Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe a abertura da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo inicial da fase de grupos em Mogi das Cruzes será entre União Mogi e Juventus, da Mooca, às 14h45. No mesmo dia, às 17h, o Grêmio enfrenta o Real FC, de Brasília. Todos os jogos terão entrada gratuita.

“O torneio é o mais importante das categorias de base do Brasil e Mogi das Cruzes com muito orgulho sediará, pela quinta vez consecutiva, a fase de grupos do torneio. Preparamos o Nogueirão para receber um grande espetáculo das equipes, garantindo boas condições de jogo”, comentou o prefeito Marcus Melo.

Mogi das Cruzes recebe neste ano o grupo 21 e as partidas acontecerão nos dias 2, 5 e 8 de janeiro. Pela segunda rodada, às 8h45 do domingo (05/01), o União Mogi enfrenta o Real FC, enquanto o Grêmio enfrenta o Juventus, às 11h. Na última rodada da fase de grupos, na quarta-feira (08/01), o Real FC enfrenta o Juventus, às 14h45. No encerramento dos jogos na cidade, o União Mogi enfrenta o Grêmio, às 15h.

A Policia Militar contará com o apoio da Guarda Municipal para que a segurança dos torcedores e envolvidos com as partidas seja feita de forma adequada. Também garantindo a segurança dos torcedores que estarão em volta ao estádio, a Secretaria Municipal de Transportes fará a interdição dos ruas e vias entorno do Nogueirão.