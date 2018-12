Nogueirão será palco de jogo beneficente com MC Neguinho do Kaxeta em Mogi

Um amistoso com caráter solidário. É desta forma que o confronto entre os Amigos Juliano Botelho e Amigos Neguinho do Kaxeta será encarado, na próxima quarta-feira (12), a partir das 19 horas, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A entrada é um quilo de alimento perecível ou um brinquedo novo.

A partida ainda terá a participação de outros cantores e produtores famosos, como o MC Vitinho Avassalador, MC Bruno IP, MC Chaveirinho, Dj Leo (do MC Kauan), Caio Ribas (Produtor Mc Kauan), entre outros.

Botelho frisa que os alimentos e brinquedos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. "Tudo será dado para famílias carentes e entidades da nossa cidade", diz.

Botelho explica que realiza ações sociais há cinco anos. Em 2017, porém, foi o único ano em que não conseguiu organizador uma partida solidária. Segundo ele, nas últimas edições do jogo beneficentes, personalidades do funk vieram à região, com intuito de atrair jovens fãs e arrecadar donativos. "Para se ter ideia, o falecido MC Da Leste veio para Guararema. O MC Danado, entre outros. Cantores deste gênero musical atraem muitas pessoas e, consequentemente, eles trazem muitos donativos", revela.

A expectativa é que aproximadamente mil pessoas compareçam ao evento. O Nogueirão está localizado na Rua Professora Ana Maria Bernardes, 190, Vila Industrial, em Mogi das Cruzes.