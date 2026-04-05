Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Em noite de Marlon Freitas, Palmeiras derrota Grêmio

Vitória mantém Verdão isolado na liderança do Brasileiro

03 abril 2026 - 09h07Por Agência Brasil
Em noite de Marlon Freitas, Palmeiras derrota Grêmio - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em noite do volante Marlon Freitas, o Palmeiras derrotou o Grêmio pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta-feira (2) na Arena Barueri, e chegou aos 22 pontos, mantendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Jogando na condição de mandante, o Verdão foi superior na etapa inicial e abriu o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo, com Marlon Freitas de cabeça após a bola ser levantada na área por Andreas Pereira.

Aos oito minutos da etapa final, o Grêmio (que fechou a 10ª rodada da competição com 11 pontos) chegou a ensaiar uma virada graças a um belo gol do artilheiro Carlos Vinícius. Porém, a noite era mesmo de Marlon Freitas, que, aos 26, aproveitou bola que sobrou da entrada da área para acertar chute colocado para definir o marcador.

Outros jogos:

Santos 2 x 0 Remo
Chapecoense 0 x 4 Atlético-MG
Bragantino 3 x 0 Flamengo

