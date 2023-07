Em noite mágica de Cássio, Corinthians vence o América-MG e vai à semifinal da Copa do Brasil

Em noite inspirada de Cássio, o Corinthians venceu por 3 a 2 o América-MG no tempo normal, e nos pênaltis garantiu a classificação. O jogo era válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Agora o Timão enfrenta o São Paulo nas semifinais.

O Timão saiu na frente, mas só no segundo tempo, com gol de Renato Augusto, de cabeça. Chegou a abrir 2 a 0 com Yuri Alberto. O placar classificava o time da casa. Mas Benítez entrou no jogo pelo lado mineiro, mudou o jogo e conseguiu fazer 2 a 1. No fim, Róger Guedes fez o terceiro, mas Mastriani conseguiu fazer o segundo do América. No agregado, como no jogo de ida acabou em 1 a 0 para o Coelho, ficou em 3 a 3.

Nos pênaltis, o América perdeu três cobranças seguidas, sendo duas defendidas por Cássio, e o Timão garantiu a classificação.

Primeiro tempo

O grande nome do primeiro tempo foi Rojas, recém contratado pelo Timão. Ele tentou jogar na partida de ida, mas não conseguiu. No jogo de hoje foi o destaque geral no primeiro tempo.

O Corinthians iniciou bem, fazendo muita pressão, principalmente por conta do apoio da torcida. Mas não aproveitou as boas jogadas, principalmente com Róger Guedes na ponta esquerda.

O Coelho não conseguiu grandes oportunidades. Na única, parou em Cássio.

A partida ficou em 0 a 0 no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu firme no ataque. E usando as pontas com Róger Guedes, saiu o primeiro gol. O gol de Renato Augusto foi a partir de jogada entre Róger e Fagner. O lateral cruzou e o meia pulou mais alto e fez 1 a 0.

Aos 5 minutos ainda, Moscardo quase fez em bela jogada. Ele driblou o defensor do América e chutou colocado, mas saiu pela linah de fundo.

Aos 7 minutos, em contrataque, Renato Augusto acha Yuri Alberto sozinho na meia-lua, o atacante chuta, mas o goleiro defende.

Yuri Alberto saiu da fase sem gols e fez 2 a 0 para delírio da torcida.

Do lado mineiro, Benítez entrou e mudou o jogo. Ele fez 2 a 1 para o América. O Timão seguiu firme e conseguiu fazer 3 a 1 com Róger Guedes. O placar classificava o Timão.

Mas já no final, com passe de Benítez, Mastriani fez o segundo do América e a decisão foi para os pênaltis por conta do placar agregado.

Pênaltis

Nos pênaltis brilhou a estrela de Cássio, que defendeu duas cobranças do América-MG, uma de Paulinho Bóia e outra de Benítez. Antes, Marcinho chutou para fora.

Adson chegou a perder um pelo Corinthians, mas Fábio Santos, Giuliano e Yuri Alberto garantiram a classificação do Corinthians.