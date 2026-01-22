Novo elenco do Usac faz treino de apresentação no Suzanão

O treino de apresentação do novo elenco do União Suzano Atlético Clube (Usac) à imprensa regional ocorreu na manhã desta quinta-feira (22). A atividade foi realizada no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e marcou oficialmente o início da temporada do clube em 2026, com elenco reformulado e foco na preparação para a competição estadual.

A estreia do Usac está marcada para este sábado (24/01), às 10 horas, no próprio Suzanão, quando a equipe entra em campo diante da torcida suzanense contra o Desportivo Brasil. O momento simboliza uma nova fase do clube, que passou por uma reformulação completa no elenco para a disputa da temporada.

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, acompanhou a atividade. Além dele, estiveram presentes o secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; os vereadores André Dourado; José Oliveira; Jaime Siunte; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; além do presidente do clube, Everton Oliveira, e do técnico Tiago Constância.

O presidente do Usac agradeceu o apoio institucional e reforçou a importância da parceria com o Poder Público. “O apoio da Prefeitura de Suzano, do prefeito Pedro Ishi, do vice-prefeito Said Raful e do secretário Nardinho é fundamental para que o clube siga estruturado, com condições de trabalho e foco em representar bem a cidade dentro e fora de campo”, afirmou Everton Oliveira.

Já segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, a organização do clube e a utilização adequada dos equipamentos esportivos do município contribuem para o desenvolvimento do esporte na cidade. “O Suzanão é um espaço preparado para receber os jogos de futebol e demais eventos esportivos. A apresentação do elenco e a estreia do Usac mostram que o estádio segue ativo, cumprindo seu papel e oferecendo estrutura adequada para atletas, comissões técnicas e para a população”, afirmou.

Para o vice-prefeito, a apresentação do elenco destaca o papel do esporte como instrumento de integração e orgulho para a cidade. “O Usac representa Suzano e movimenta a nossa população. Estar aqui acompanhando esse início de temporada é reafirmar o apoio da administração municipal ao esporte, aos atletas e a todos que trabalham para fortalecer o futebol da nossa cidade”, destacou Said Raful.