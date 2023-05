Onze lutadores de Suzano competem no Campeonato Paulista de Karatê amanhã

A equipe comandada pelo sensei e técnico da SKS Suzano, Leonardo Schiavi, o Sensei Léo, representa a cidade com competidores em pelo menos cinco categorias que são divididas por kyus ( graduação) peso e idade. Os atletas que irão participar são: Rafaelly Dandara, Igor Carmo , Caio Carmo, Gabriel Henrique, Enzo Ferraz, Marlon Modesto, Otavio Manoel, Musashi Ueno, Tarek Bassam e Leo Schiavi.

O Sensei Léo explica que esse é o ultimo para os atletas conquistarem classificação para a final do campeonato Paulista. “Por isso é importante eles conseguirem a vaga para competir no outro campeonato paulista”,disse.

O evento também terá apoio da Prefeitura de Suzano.

Suzano terá 11 competidores representando a cidade no Open de Karate FPK - Suzano, Campeonato Paulista de Karatê organizado pela Federação Paulista de Karatê (FPK). O evento será sediado no município neste sábado (20), no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela, Rua Barão de Jaceguai, 375, a partir das 9 horas da manhã.