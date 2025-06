Palmeiras bate Botafogo e avança para as quartas da Copa do Mundo

Com emoção na prorrogação, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O gol foi marcado por Paulinho no tempo extra. Gustavo Gómez ainda foi expulso e deixou o jogo mais emocionante. O adversário do Verdão será decidido mais tarde, na partida entre Benfica, de Portugal, e Chelsea, da Inglaterra.

O Verdão dominou a partida quase toda e poderia ter vencido ainda no tempo regulamentar, mas parou em John.

O primeiro tempo foi truncado e o Verdão levou perigo duas vezes: a primeira com Vitor Roque, logo aos 9 minutos. Após cruzamento de Piquerez, o camisa 9 tocou na bola e viu ela passar lentamente rente à trave.

A segunda - e melhor - oportunidade foi nos acréscimos, com uma pancada de Richard Rios que bateu na parte de cima da rede e enganou alguns torcedores do Verdão.

Na segunda etapa o jogo voltou melhor, com as duas equipes procurando o ataque. Estêvão voltou ligado e fez John trabalhar, assim como Weverton teve de defender chute de Artur.

O Palmeiras continuou dominando, mas sem levar perigo. Aos 27 minutos, a melhor oportunidade: Maurício cabeceou à queima roupa e John fez uma defesaça. O jogo seguiu sem grandes chances e foi para a prorrogação.

Assim como no tempo regulamentar, a primeira boa chance da prorrogação foi do Palmeiras. Logo aos 6 minutos, Richard Rios chutou forte de fora da área e John fez mais uma boa defesa.

Aos 9 minutos, Paulinho abriu o placar com um golaço. O camisa 10 invadiu a área, cortou para o meio e bateu colocado no canto, sem chance para o goleiro John. O jogador entrou no 2º tempo, decidiu o jogo e foi substituído depois, já que tem restrição de minutos por conta de lesões.

Na segunda parte da prorrogação, o Botafogo ensaiou uma pressão, mas não conseguiu empatar a partida, mesmo com a expulsão de Gustavo Gómez aos 10 minutos.