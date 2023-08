Palmeiras e Atlético-MG decidem vaga nas quartas da Libertadores hoje

O Palmeiras enfrenta nesta quarta-feira o Atlético-MG valendo vaga nas quartas de final da Libertadores.

No jogo de ida, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga. Naquela ocasião, o Galo chegava a 10 jogos sem vitórias. Mas a má fase acabou no fim de semana ao vencer o São Paulo no Morumbi.

Para o jogo de hoje, Palmeiras deve ter casa cheia, com todos os ingressos vendidos.

Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos nesta terça: começou com cruzamentos e finalizações e encerrou com um confronto em espaço reduzido.

O treinador vai mudar bastante a escalação em relação ao time que perdeu para o Fluminense, sábado, pelo Brasileirão.

A provável escalação, portanto, tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.