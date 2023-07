Palmeiras e São Paulo jogam hoje por vaga nas semis da Copa do Brasil

O São Paulo tem a vantagem no confronto. Na semana passada, no Morumbi, o Tricolor bateu o Verdão por 1 a 0 com um golaço de Rafinha.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (12) na Academia de Futebol, encerrando a preparação para o duelo.

Porém, Abel Ferreira costuma ainda comandar uma atividade leve pela manhã em dia de jogos marcados para depois das 16 horas. Ou seja, o grupo deve ter um treino com menos carga nesta quinta.

O provável Palmeiras contra o São Paulo deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony.

Um provável São Paulo para a partida tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Méndez, Gabriel Neves, Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Palmeiras e São Paulo duelam nesta quinta-feira (13) pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo será realizado no Allianz Parque às 20 horas.