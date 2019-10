Palmeiras faz 3 a 0 no São Paulo e continua na caça ao líder Flamengo

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (30), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde segue na caça ao líder Flamengo, que agora tem 7 pontos na frente. Contudo, os cariocas ainda jogam na rodada contra o Goiás, nesta quinta-feira (31), no Serra Dourada, e podem voltar com a vantagem de 10 pontos. Por outro lado, o tricolor paulista estacionou na 4ª colocação, com 49 pontos.

Resumo

Os gols que deram a vitória do Palmeiras foram de Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa.

O São Paulo teve poucas chances claras de gol. Essa foi a primeira derrota do time desde a chegada do técnico Fernando Diniz.

1º tempo

O Choque-Rei, com a presença de 29 mil torcedores, começou com as duas equipes priorizando a troca de passes. Mas o Palmeiras foi fatal logo no primeiro lance de ataque. O centroavante Deyverson foi lançado na grande área, ganhou na dividida com o zagueiro Arboleda e chutou cruzado. O goleiro são-paulino Tiago Volpi se esticou todo para fazer linda defesa, mas no rebote o volante alviverde Bruno Henrique cabeceou para o fundo da rede.

Depois do gol, o time da casa ganhou confiança e teve chances de ampliar o placar. A principal delas foi com Deyverson. O jogador saiu cara a cara com o goleiro, tentou driblar, mas foi desarmado.

A pressão alviverde parou quando o São Paulo quase empatou a partida com um chute de Vitor Bueno. Aos 25 minutos, o atacante arriscou de fora da área e a bola passou raspando o canto esquerdo do goleiro Weverton.

O Palmeiras voltou para o ataque no final do primeiro tempo e ampliou o marcador. O volante Felipe Melo aproveitou batida de escanteio para subir e testar para o gol. No lance que gerou o gol, Dudu tinha chutado de fora da área e a bola foi espalmada para a linha de fundo.

2º tempo

A partida voltou truncada, com muitas faltas. Mas numa aula de contra-ataque, aos 12 minutos, o Palmeiras fez o terceiro gol. O meia Zé Rafael arrancou e deu passe em profundidade para Gustavo Scarpa, que não perdoou e tocou na saída do goleiro Tiago Volpi.

Sequência

O Palmeiras volta a jogar contra o Ceará, no sábado (2), mais uma vez em casa. Já o São Paulo encara a Chapecoense, no mesmo dia, na Arena Condá.