Palmeiras enfrenta o Atlético-MG no 1º jogo das oitavas da Libertadores

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético-MG pelas oitavas de final da competição.

O jogo será às 21h30 no Mineirão e o jogo de volta no Allianz na próxima semana.



Antes do treino, os jogadores assistiram a um vídeo feito por Abel Ferreira e sua comissão técnica. No campo, os jogadores aprimoraram cruzamentos e finalizações, com os titulares treinando jogadas ensaiadas. O treino foi finalizado com o tradicional recreativo.

O provável Palmeiras nesta quarta-feira deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.