Palmeiras enfrenta o Flamengo neste sábado e tenta parar sequência sem vitórias

A equipe busca diminuir a diferença para os primeiros colocados e consequentemente acabar com a série de três jogos sem vencer na competição.

O Verdão chega para o duelo contra os cariocas após derrotas para Bahia e Botafogo e um empate com o Athletico no Brasileirão. Uma sequência de quatro partidas sem vitórias não ocorreu em 2022, ano do título brasileiro do Verdão.

Negociação

O Palmeiras confirmou nesta sexta as saídas do meia-atacante Bruno Tabata e do atacante Rafael Navarro. Os dois jogadores já não estão à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Flamengo neste sábado.

Tabata, contratado na metade de 2022 como um substituto de Gustavo Scarpa, deixa o Verdão rumo ao Qatar SC, time do Catar. Já Navarro, no clube desde o início da temporada passada, vai para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

O Palmeiras enfrenta neste sábado, às 21 horas, o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.