Palmeiras vence Fortaleza e quebra jejum

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 1 e quebrou o jejum de cinco jogos sem vitória. Os gols do Verdão foram marcados por Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes. Lucero descontou para o Leão.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi agitado, com muitas chances para os dois lados. O Palmeiras foi fatal e abriu o placar logo aos sete minutos, com Richard Ríos. O volante bateu de primeira após rebote da defesa tricolor e contou com desvio no meio do caminho para balançar as redes.

Aos 13 minutos veio a resposta do Fortaleza, em falta cobrada por Marinho que passou por cima do gol. Um minuto depois o Palmeiras respondeu com um chute de Richard Ríos, mas João Ricardo defendeu.

O Verdão teve outra chance, aoos 17 minutos, quando Richard Ríos cruzou e Rony cabeceou por cima do gol. Aos 25 minutos, Raphael Veiga cobrou falta direto e levou muito perigo, mas foi para fora.

O Palmeiras tinha controle do jogo e demonstrava garra defensivamente. Porém, o Fortaleza tentou correr atrás do prejuizo a partir dos 30 minutos.

Aos 31, Pikachu recebeu bom lançamento, mas parou em Weverton. No rebote, Lucero bateu de primeira e o goleiro palmeirense conseguiu se recuperar e mandar para fora.

Um minuto depois, o Leão conseguiu balançar as redes com Lucero, que pegou sobra da defesa, ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado. Mas, o juiz impugnou a jogada por conta do domínio com a mão do atacante tricolor.

Aos 42 minutos, Lucero tentou dar um chapéu em Marcos Rocha, que tocou na bola com o cotovelo dentro da área. Com ajuda do VAR, o juiz marcou pênalti. A penalidade foi convertida pelo próprio Lucero, que deslocou Weverton.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, um chutão de Marcelo Benevenuto se tornou um lançamento para Lucero, que ficou cara a cara com Weverton. O atacante viu a chegada de Pikachu e tentou o passe, mas Murilo interceptou e impediu a virada tricolor.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do vestiário pressionando e buscando voltar a ficar à frente do placar. Aos 11 minutos, Piquerez cruzou e Rony cabeceou por cima do gol.

Dez minutos depois, o Fortaleza chegou com perigo. Murilo não conseguiu cortar um passe para Pikachu, que tocou para Marinho chegar batendo. Porém, o atacante pegou mal na bola e mandou fraco no meio do gol.

Aos 25 minutos, Weverton salvou o Palmeiras de novo. Em rápido contra-ataque, Lucero toca para Calebe, que viu Weverton sair bem do gol e segurar a bola.

O Palmeiras respondeu da melhor forma. Aos 30 minutos, Mayke ameaçou cruzar e tocou para Raphael Veiga, que girou, puxou para o meio e encheu o pé de perna esquerda, não dando chances para João Ricardo defender.

Aos 42 minutos, o Palmeiras saiu em contra-ataque e Breno Lopes cortou para o meio e bateu colocado, mas João Ricardo defendeu. O Fortaleza respondeu na sequência, quando Guilherme recebeu dentro da área e bateu forte e rasteiro, mas Weverton espalmou para fora.

Três minutos mais tarde, Breno Lopes recebeu um bom passe dentro da área, puxou para a perna esquerda e bateu cruzado. João Ricardo deu um tapa na bola, que ainda tocou na trave antes de ser cortada por Bruno Pacheco.

Aos 50 minutos o Palmeiras matou o jogo. Weverton deu um chutão, Rony deu uma casquinha e a bola sobrou para Luís Guilherme. O jovem cruzou rasteiro na segunda trave e Breno Lopes completou para o fundo do gol, dando números finais à partida.

O Palmeiras volta a vencer depois de cinco jogos e chega a 28 pontos, subindo para a 3ª colocação, mas podendo cair com o decorrer da rodada. O próximo jogo do Verdão é no domingo (30), às 16 horas, contra o América-MG, no Independência.

Já o Fortaleza continua na 9ª colocação, com 23 pontos. O Leão volta a campo no sábado (29), às 18h30, no Castelão, quando recebe o RB Bragantino.