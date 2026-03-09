Palmeiras vence o Novorizontino e torna-se campeão paulista pela 27ª vez

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 1 e sagrou-se campeão Paulista pela 27ª vez. No jogo de ida, o Verdão já tinha vencido por 1 a 0. A partida aconteceu no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Passados dois anos do título do Paulistão conquistado diante do Santos, os palmeirenses venceram em uma noite de muita chuva em Novo Horizonte, no noroeste paulista. Murillo abriu o placar e Mateus Bianqui empatou para os donos da casa. Coube a Vitor Roque decidir a partida e marcar o segundo para anular o risco de uma disputa de pênalti.

O título deste domingo reforça o domínio recente do time alviverde na competição. A equipe chegou à decisão pela sétima vez consecutiva e é a única a alcançar a final em todas as edições desde 2020. No período, soma agora cinco títulos (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026) e dois vice-campeonatos (2021 e 2025).