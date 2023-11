Palmeiras viaja para encarar o Botafogo em duelo pela liderança

O time comandado por Abel voltou a jogar bem, vencer e agora tem confronto direto com o líder, que perdeu no último jogo.

Hoje a diferença é de seis pontos, com o Botafogo com 59 pontos e o Palmeiras com 53. Se vencer, o time paulista diminui a diferença para três. Apesar de que os cariocas tem ainda um jogo a menos.

Mas a partida desta quarta-feira é vista como uma final antecipada, pois se o Palmeiras vencer, diminui muito a diferença e a pressão sobre o Botafogo é vista como prejudicial.

O Palmeiras viaja para encarar, nesta quarta, às 21h30, o Botafogo, em partida pela briga da liderança do Brasileirão. A partida será transmitida pela TV Globo.