Gabigol faz dois, e Flamengo vence o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque

O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3 a 1, na tarde deste domingo (1º), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos rubro-negros foram de Arrascaeta e dois do artilheiro Gabigol. Já do verdão foi de Matheus Fernandes. O time alviverde se mantém na 3ª colocação da competição. Já os cariocas somaram 87 pontos, marca histórica na era dos pontos corridos.

1º tempo

Embalado com a conquista da Copa Libertadores e do próprio Brasileirão, de forma antecipada na última rodada, o time carioca mostrou o favoritismo na partida logo no início. Aos 3 minutos o artilheiro Gabigol recebeu passe em profundidade e saiu cara a cara com o goleiro palmeirense Jailson. O atacante do Flamengo desta fez foi garçom. Serviu o meia Arrascaeta, que teve apenas o trabalho de empurrar a bola para abrir o placar. Mas o juiz Ricardo Marques Ribeiro deu impedimento. O VAR entrou em ação. O lance foi revisado e o gol foi marcado.

O time alviverde não ficou abalado após o gol sofrido. E na sequência deu uma resposta com o atacante Dudu, que recebeu cruzamento na área, cabeceou e o goleiro Diego Alves se esticou todo para fazer linda defesa.

O Flamengo voltou a pressionar no ataque. E teve pelo menos mais quatro chances claras de gol. Duas com Gabigol, uma com Bruno Henrique e outra com Vitinho.

E o grande volume de jogo surtiu efeito no acréscimo da primeira etapa. Gabigol recebeu passe de Arrascaeta na área e, de primeira, bateu cruzado para ampliar a vantagem.

2º tempo

A intensidade do Flamengo no segundo tempo voltou a mesma. E no primeiro minuto da segunda etapa, o zagueiro palmeirense Vitor Hugo saiu jogando errado, a bola bateu em Bruno Henrique e sobrou para Gabigol. O artilheiro não desperdiçou e marcou o terceiro gol do Flamengo e o segundo dele na partida.

O jogo esfriou. E o Flamengo teve a maior posse de bola. Mas o jogo voltou a pegar fogo quando o Palmeiras marcou um gol aos 35 minutos. O atacante Willian recebeu passe de Dudu e, dentro da área, chutou e marcou o gol. Contudo, foi dado impedimento. O time alviverde continuou atacando e o meia Matheus Fernandes, que saiu do banco de reservas, descontou para o Palmeiras. O jogador recebeu cruzamento e bateu na saída do goleiro Diego Alves.

Sequência

O próximo confronto do Palmeiras é contra o Goiás, na quinta-feira (5), mais uma vez no Allianz Parque.

Já o campeão Flamengo encara o Avaí, também na quinta-feira, no Maracanã.