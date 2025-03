Para confirmar classificação ao mata-mata, Suzano Vôlei enfrenta Itambé Minas neste domingo

Neste domingo (16/03), a partir das 20 horas, o Suzano Vôlei pode garantir sua vaga para os playoffs da Superliga. Isso porque, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, recebe o Itambé Minas, vice-líder da competição e atual campeão da Copa Brasil, pela 9ª rodada do 2º turno da liga, precisando de apenas uma vitória para garantir a classificação com duas rodadas de antecedência.

Para apoiar a equipe da casa nesta decisão, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Com 28 pontos em 19 jogos, o Suzano, atual 6° colocado do campeonato, vem de uma imponente vitória sobre o Praia Clube em Uberlândia e, agora, pode garantir sua classificação em caso de triunfo junto ao seu torcedor. A missão, contudo, não é fácil: os minas-tenistas são os atuais vice-líderes da Superliga e campeões da Copa Brasil 2025, tendo, inclusive, a possibilidade de assumir a 1ª colocação do certame em caso de vitória na Arena.

Por isso, Peu aponta que o fator casa será determinante para o Suzano buscar a vitória. “É claro que a qualidade das equipes, o comprometimento e o trabalho são os fatores que definem o jogo, mas contar com o torcedor suzanense é essencial. Acredito que nunca houve uma Superliga tão equilibrada e, no primeiro turno, pudemos conquistar um ponto em Belo Horizonte. Agora, no domingo, com o apoio desse torcedor apaixonado, vamos em busca de um resultado positivo”, constatou.

O confronto decisivo para os paulistas contra o Itambé Minas acontece neste domingo (16/03), às 20 horas, na Arena Suzano, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).