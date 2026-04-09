Para forçar 3º jogo nas quartas de final, Suzano Vôlei recebe Itambé Minas nesta 6ª feira

Nesta sexta-feira (10), a partir das 21 horas, a Capital do Vôlei volta a viver o clima de decisão no Parque Max Feffer. Na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), o Suzano Vôlei recebe o Itambé Minas pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga 2025/26 precisando vencer para forçar a partida de desempate na luta por uma vaga em mais uma semifinal nacional. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube.



Após ser superado por 3 sets a 0 (25x18 | 25x19 | 25x23) no primeiro jogo, em Belo Horizonte (MG), os comandados de Cezar Douglas têm uma matemática simples para seguir vivos na luta pelo título brasileiro: vencer os minastenistas por qualquer placar frente à sua torcida e forçar o terceiro e derradeiro jogo da série entre duas das camisas mais tradicionais do voleibol brasileiro. Para tal, o time da Grande São Paulo vem em preparação intensa para o jogo que promete muito apoio e casa cheia por parte de sua fanática torcida. Para o duelo, inclusive, o Clube estará instalando arquibancadas extras em sua casa para aumentar a pressão na busca pela vaga.



O técnico suzanense destacou que a decisão deve ser encarada como mais um jogo crucial na trajetória de sua equipe que, mesmo após um jogo abaixo da expectativa em Minas Gerais, promete foco e dedicação para o jogo 2 da perna. “Não estivemos bem no jogo da ida, mas avaliamos nossos erros e estamos trabalhando com o grupo para evitar essas falhas e, com o apoio das arquibancadas, buscar essa vitória para levar a decisão da melhor de três para o dia 16 (quinta-feira), em BH”, disse Cezar Douglas.



O duelo decisivo entre Suzano e Itambé Minas, pelas quartas de finais da Superliga 2025/26, acontece nesta sexta-feira (10/04), às 21 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar uma caixa de bombons e chocolates ou um quilo de alimento. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.