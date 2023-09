Para manter invencibilidade, Suzano Vôlei recebe Vedacit Vôlei Guarulhos na Arena

O Suzano Vôlei se prepara para seu próximo desafio no Campeonato Paulista, o duelo regional contra o Vedacit Vôlei Guarulhos. A partida será realizada neste sábado (02/09), às 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Os ingressos ainda podem ser obtidos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), com entrada condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Vindo de duas vitórias contra o Climed Atibaia e o Farma Conde Vôlei, o Suzano vai em busca de seu terceiro triunfo no estadual, desta vez, frente a um grande rival local que esteve em seu caminho na última Superliga. Na ocasião, os times se enfrentaram duas vezes nas quartas-de-final do campeonato nacional e, mesmo com as adversidades, o time da cidade tricampeã brasileira garantiu uma vaga nas semifinais ao derrotar o Vedacit no palco da partida deste sábado e, na semana seguinte, na Ponte Grande, em Guarulhos.

Para esta que promete ser mais uma partida de alto nível entre as potências da região, os torcedores ainda podem garantir ingressos por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

De acordo com o oposto Guilherme Sabino, a partida deste sábado tem tudo para ser um grande confronto, em especial pelo histórico das equipes. “Enfrentamos o time deles durante a pré-temporada, mas tudo muda quando o jogo vale por uma competição importante como o Estadual. Esperamos uma partida difícil, mas contamos com a força da torcida para conquistar nossa terceira vitória no Paulista”, disse.

Por sua vez, o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, pontua que a preparação para a partida seguiu o mesmo ritmo dos jogos anteriores, buscando anular pontos fortes e explorar pontos fracos do adversário. “Eles têm um grande oposto, além de um atleta que já passou por aqui, então são pontos que trabalhamos de forma mais específica com os jogadores na preparação para esse jogo. O que posso dizer é que estamos prontos para lutar por mais uma vitória”, comentou.