Para seguir entre os oito primeiros da Superliga, Suzano recebe Vôlei Renata

O Suzano Vôlei recebe o Vôlei Renata nesta quarta-feira (11/03), às 19 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), para o clássico válido pela 8ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26. Para apoiar o time em jogo que vale a manutenção do grupo no G8 da liga, os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

O confronto desta quarta-feira reedita as duas últimas finais do Campeonato Paulista, valendo a manutenção do Suzano na zona de classificação para o mata-mata da Superliga. Vindo de revés fora de casa para o Praia Clube, o Clube do Alto Tietê recebe os embalados campineiros que, nos últimos dez dias, conquistaram o Campeonato Sul-Americano e a Copa Brasil.

O técnico Cezar Douglas pontuou que o Suzano vem de importantes semanas dedicadas exclusivamente à preparação para a reta final da liga, estando prontos para o desafio. “Independentemente do peso do adversário, temos ciência das nossas qualidades e do nível de competição necessário para enfrentar o time do Campinas. Junto do torcedor, vamos com força total para este confronto importante para buscar pontos e a vitória contra um dos líderes”, ressaltou o treinador.

O duelo entre Suzano e Vôlei Renata, pela 8ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontece nesta quarta-feira (11/03), às 19 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

Troca social

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar uma caixa de bombons e chocolates ou um quilo de alimento. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.