Para seguir no G4 da Superliga, Suzano visita Itambé Minas nesta 2ª feira

O Suzano Vôlei segue sua série de jogos fora de casa na Superliga 2025/26 nesta segunda-feira (17/11), quando enfrenta o Itambé Minas às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O confronto da 5ª rodada do torneio nacional terá transmissão ao vivo da VBTV (tv.volleyballworld.com).



O confronto marca a reedição de uma das quartas de final da última edição da Superliga. Na temporada 2024/25, suzanenses e minastenistas fizeram uma série de três confrontos na qual os paulistas levaram a melhor após vencer no palco do reencontro desta semana. Agora, já em 2025/26, o Clube do Alto Tietê está no G4 da liga após vencer dois jogos seguidos fora de casa, contra Joinville e Sesi Bauru, tendo nove pontos em quatro partidas. Por sua vez, a equipe da rua da Bahia ocupa a última colocação do campeonato e busca a reabilitação frente ao seu torcedor em um embate recheado de tradição entre dois dos maiores campeões do vôlei nacional.



O técnico Cezar Douglas, porém, destaca que o momento dos mineiros não deve ser parâmetro para o Suzano que, novamente, buscará o triunfo longe de seus domínios para se manter entre os quatro primeiros do torneio. “Independentemente das dificuldades que a equipe deles enfrentou até aqui, o Minas é um clube que merece respeito pela estrutura e tradição. Não será um jogo fácil, por isso, estamos trabalhando com dedicação total para buscar um resultado positivo em BH e seguir entre os líderes na Superliga” disse.



