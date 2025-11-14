Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 14 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Para seguir no G4 da Superliga, Suzano visita Itambé Minas nesta 2ª feira

Clube do Alto Tietê busca seu 3º triunfo seguido fora de casa no nacional; partida terá transmissão ao vivo na VBTV

14 novembro 2025 - 14h16Por Da Reportagem Local
- (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

O Suzano Vôlei segue sua série de jogos fora de casa na Superliga 2025/26 nesta segunda-feira (17/11), quando enfrenta o Itambé Minas às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O confronto da 5ª rodada do torneio nacional terá transmissão ao vivo da VBTV (tv.volleyballworld.com).

O confronto marca a reedição de uma das quartas de final da última edição da Superliga. Na temporada 2024/25, suzanenses e minastenistas fizeram uma série de três confrontos na qual os paulistas levaram a melhor após vencer no palco do reencontro desta semana. Agora, já em 2025/26, o Clube do Alto Tietê está no G4 da liga após vencer dois jogos seguidos fora de casa, contra Joinville e Sesi Bauru, tendo nove pontos em quatro partidas. Por sua vez, a equipe da rua da Bahia ocupa a última colocação do campeonato e busca a reabilitação frente ao seu torcedor em um embate recheado de tradição entre dois dos maiores campeões do vôlei nacional.

O técnico Cezar Douglas, porém, destaca que o momento dos mineiros não deve ser parâmetro para o Suzano que, novamente, buscará o triunfo longe de seus domínios para se manter entre os quatro primeiros do torneio. “Independentemente das dificuldades que a equipe deles enfrentou até aqui, o Minas é um clube que merece respeito pela estrutura e tradição. Não será um jogo fácil, por isso, estamos trabalhando com dedicação total para buscar um resultado positivo em BH e seguir entre os líderes na Superliga” disse.

A partida entre Itambé Minas e Suzano Vôlei, pela 5ª rodada da Superliga 2025/26, acontecerá nesta segunda-feira (17/11), às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A partida terá transmissão ao vivo e com imagens via streaming pelo serviço de assinatura da VBTV (tv.volleyballworld.com).

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano Vôlei volta a vencer Sesi em Bauru e chega ao G4 da Superliga
Esportes

Suzano Vôlei volta a vencer Sesi em Bauru e chega ao G4 da Superliga

Suzano Vôlei enfrenta Sesi Bauru nesta segunda pela Superliga
Esportes

Suzano Vôlei enfrenta Sesi Bauru nesta segunda pela Superliga

Ecus monta elenco e marca amistosos; Usac prepara apresentação de comissão
Esportes

Ecus monta elenco e marca amistosos; Usac prepara apresentação de comissão

Atletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor Idade
Esportes

Atletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor Idade

Com três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do ano
Seleção Brasileira

Com três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do ano

Suzano supera Joinville Vôlei em Santa Catarina e volta a vencer na Superliga
Esportes

Suzano supera Joinville Vôlei em Santa Catarina e volta a vencer na Superliga