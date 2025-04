Para seguir no mata-mata da Superliga, Suzano Vôlei recebe o Itambé Minas neste sábado

noite do próximo sábado (12/04) reserva uma decisão para o Suzano Vôlei. Isso porque, a partir das 21 horas, a equipe treinada pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, encara o Itambé Minas pelo segundo jogo da série melhor de três das quartas de final da Superliga, precisando vencer para forçar uma terceira e derradeira partida no confronto. O duelo acontecerá na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), que espera receber cerca de 7 mil torcedores e, para apoiar a equipe da casa nesta decisão, os torcedores ainda podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

A troca social é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Na primeira partida do confronto, realizada uma semana atrás em Belo Horizonte (MG), os mineiros venceram os paulistas por 3 sets a 0 (37x35 | 25x15 | 25x17), garantindo uma vantagem que lhes confere a possibilidade de sair do duelo deste sábado com a classificação definida. Para evitar a eliminação, o Suzano precisa vencer o duelo em casa por qualquer diferença de sets, o que empataria a série em 1 a 1 e, necessariamente, forçaria a disputa do jogo 3, também na Arena UniBH, na próxima quarta-feira (16/04), às 21 horas. O primeiro time a conquistar duas vitórias na chave avança às semifinais para enfrentar Joinville Vôlei ou Vôlei Renata.

E para igualar a decisão, o Clube do Alto Tietê contará não apenas com o empenho de seus atletas, mas também com seu fator casa. Afinal, na noite deste sábado, o Suzano espera uma Arena cheia para ir em busca do triunfo: de forma similar às disputas da reta final do Campeonato Paulista, a adição de arquibancadas provisórias nas laterais e no fundo de quadra eleva a capacidade de público do ginásio suzanense para aproximadamente 7 mil pessoas que, mais uma vez, devem empurrar a equipe frente aos mineiros no que promete ser um jogo cheio de emoção e energia dentro e fora das quatro linhas.

O técnico Peu reforça que mesmo com a derrota em Belo Horizonte, sua equipe não medirá esforços para forçar o jogo de desempate. “O Minas tem muita qualidade e tem a vantagem do placar na série, mas nós temos toda a nossa força de vontade e técnica aliada ao estudo feito com os atletas e claro, o apoio do torcedor, que sempre se mobiliza nesses momentos de decisão. Mesmo com o resultado da ida, nós sabemos que ainda não tem nada decidido, vamos atrás dessa vitória para manter nosso objetivo vivo”, pontuou.

