Paratletas suzanenses se classificam para competição de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

Sete paratletas suzanenses, da Associação Cultural Esportiva Shark Man, foram classficados para disputar o Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2018. Com hospedagem garantida na Capital dos Emirados Árabes Unidos, onde será realizado o torneio, eles buscam patrocionadores e parcerias para conseguirem comprar a passagem de ida e volta, que atualmente, uma custa aproximadamente R$ 4 mil. Agora, eles lutam contra o tempo, já que a competição acontecerá de 20 a 22 de abril.

A classificação dos paratletas para o torneio em Abu Dhabi ocorreu, após obterem ótimos resultados no South America Continental Pro, mais conhecido como campeonato Sul-Americano, que foi realizado recentemente em São Paulo. Foram três outros, três pratas e um bronze conquistados.

A grande performance se deve aos trabalhos diários na Associação Cultural Esportiva Shark Man, que tem um projeto intitulado "Esporte Inclusivo, Educação Esportiva e Descoberta de Novos Talentos" no Distrito de Palmeiras, especificamente no bairro Jardim Planalto. Atualmente, a proposta que tem por objetivo descobrir novos talentos e tirar pessoas de situação de vulnerabilidade social por meio do esporte, atende cerca de 100 pessoas - crianças, jovens e adultos - por meio de aulas de Jiu-Jitsu, Parajiu-Jitsu e Box Olímpico.

Com o pensamento de possíveis vitórias também em Abu Dhabi, a associação corre em busca parcerias com empresas privadas para custear a passagem dos paratletas. A presidente Lilian Lunkes Fernandes disse que os trabalhos estão intensos. "Estou enviando cartas e entrando em contato com empresas da região para que nos ajudem nessa etapa, que é de extrema importância para a vida desses paratletas, que tem diferentes deficiências", comentou.

Os paratletas classificados para o torneio internacioal são Richard Petterson, Gabriel Santos, Lucas Souza, Joel Leonidas, Jeferson Soares, Guilherme Novaes e Daniel Vieira. Eles são preparados pelos técnicos Willian Ambrósio e Josué Francisco da Silva Antônio, mais conhecido como o Tubarão, que deverão acompanhá-los na disputa.