Parceria garante troca de brinquedos por ingressos para partida do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Suzano Vôlei, o Suzano Shopping e a academia Smart Fit, promove a troca de brinquedos por ingressos para a partida do clube da cidade contra o Blumenau, válida pela Superliga Nacional, a partir deste sábado (16/12). A ação vai ocorrer até a próxima sexta-feira (22/12), dia do jogo, sempre das 8 às 19 horas, na unidade da rede de academias situada dentro do Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano).

A iniciativa visa arrecadar itens para o Fundo Social de Solidariedade, que proporcionará diversão e alegria às crianças em situação de vulnerabilidade. Para participar, basta levar um brinquedo novo ou usado em bom estado e trocar por uma entrada.

Além desta ação, o Fundo Social de Suzano também inicia na segunda-feira (18/12) as trocas tradicionais de um quilo de alimento não perecível por tíquetes para a partida, além de brinquedos. Basta ir até a sede do órgão, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, no centro), das 9 às 16 horas.

O clube ainda disponibiliza entradas no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco por pessoa. Os bilhetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal.

“É mais um jogo importante do Suzano Vôlei, que está se recuperando na competição. Nossa torcida vai em bom número, mais uma vez, para apoiar o time em busca da vitória e também para fazer o bem com doações de alimentos e brinquedos que vão ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi.

A partida contra o Blumenau está marcada para a próxima sexta-feira (22/12), às 19 horas. Com oito pontos conquistados, o Suzano luta para se manter na zona de playoffs. O time vem de vitória por 3 sets a 0 contra o Monte Carmelo fora de casa e tenta embalar na competição. Antes da partida contra o Blumenau, o time enfrenta o líder da Superliga, o São José, neste domingo (17/12), às 18h30, fora de casa.