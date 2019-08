Parceria leva palestra de bicampeão mundial de atletismo à escola Raul Brasil

Uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, a Diretoria Regional de Ensino e a Caixa Econômica Federal trouxe na manhã desta segunda-feira (26) a palestra do bicampeão mundial de salto em distância Mauro Vinícius da Silva, o Duda, para 420 estudantes do turno da manhã da Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada no Jardim Imperador.

A atividade teve as presenças do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, do gerente regional Rodrigo Lopes de Souza Pinto e do gerente geral Rafael Campagnucci Pereira, ambos da Caixa Econômica Federal, e do vice-diretor da unidade escolar, Valdecir Gomes da Silva. Alunos do ensino fundamental e ensino médio acompanharam a apresentação no refeitório.

Duda conquistou duas medalhas de ouro no salto em distância em duas ocasiões distintas: no Mundial de Atletismo Indoor realizado em Istambul, na Turquia, em 2012, e no Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta em Sopot, na Polônia, em 2014. Durante uma hora de conversa, ele falou sobre os desafios na carreira de atleta, a importância da família e a dedicação aos treinos e às provas como meios de alcançar o sucesso. O convidado destacou suas experiências pessoais desde o início da carreira, em 2005, como as participações nas Olimpíadas de Pequim (2008) e Londres (2012).

A palestra faz parte do projeto “Heróis do Atletismo”, promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que realiza encontros para a divulgação do esporte junto a estudantes e a população em geral. A agenda foi um pedido do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, junto à Caixa Econômica Federal para auxiliar no processo de fortalecimento de vínculos da comunidade da escola Raul Brasil, abalada com o ataque contra estudantes, professores e funcionários em março deste ano, que resultou na morte de dez pessoas, incluindo os agressores.

O bicampeão mundial mostrou-se feliz com a experiência realizada com os estudantes. “É uma grande honra poder estar aqui, em um lugar que simboliza hoje a busca por uma nova história para nossa juventude e nossa educação. A mensagem sobre o foco, dedicação e disciplina necessita chegar à juventude como passos rumo ao sucesso. Os jovens receberam e assimilaram tudo isso e é o que importa”, afirmou.

O secretário de Esportes e Lazer afirmou que o trabalho conjunto foi positivo. “Sempre estamos apoiando a comunidade escolar, em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino e com a nossa Secretaria Municipal de Educação. Trabalhar a autoestima, o bem-estar e a qualidade de vida dos estudantes propicia um ambiente não apenas amigável, mas muito mais produtivo e sadio”, finalizou