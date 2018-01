Parque da Cidade recebe atletas internacionais para clínica de beach tênis

O Parque da Cidade receberá nesta quarta-feira (24) duas das principais atletas do mundo de beach tênis. A italiana Flaminia Daina e a venezuelana Patrícia Diaz farão uma clínica gratuita para alunos que frequentam as aulas da modalidade no parque. A atividade está prevista para começar por volta das 15 horas e não haverá inscrições abertas.

As duas atletas estão no Brasil para participar de uma competição neste final de semana, em Santos. Antes, elas percorrerão algumas cidades paulistas para realizar clínicas, entre elas Mogi das Cruzes.

Flaminia Daina tem 24 anos e ocupa a terceira colocação no ranking mundial do beach tênis, divulgado em 15 de janeiro. Em 2015, ela foi campeã do mundo. Já no ano passado, ela conquistou o título italiano indoor e foi campeã mundial por equipes, com a seleção italiana. A jogadora também foi finalista do Campeonato Mundial e do Campeonato Europeu.

Já Patrícia Diaz tem 26 anos e ocupa 11ª colocação no ranking mundial da modalidade. Em 2013, ela foi terceira colocada no Campeonato Mundial e, em 2015, foi finalista na mesma competição. No ano passado, a venezuelana foi semifinalista do Campeonato Pan-Americano.

“Esta é uma grande oportunidade de os alunos do Parque da Cidade terem contato com duas das principais atletas do beach tênis no mundo. Esta é uma modalidade que vem crescendo no Brasil e em Mogi das Cruzes. O Parque da Cidade é o único núcleo em nossa cidade que disponibiliza atividades gratuitas para a população”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O beach tênis é uma das 27 modalidades oferecidas à população no Parque da Cidade. As atividades são ministradas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) ou por parceiros. Além do beach tênis, outras modalidades possuem aulas gratuitas apenas no Parque da Cidade, como o caso o aikidô, boxe, capoeira, dança de salão, jiu jitsu, karatê dô, tai chi chuan e vôlei de areia.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e conta com projeto do arquiteto Ruy Ohtake. A estrutura tem espelho d'água, praça para integração entre crianças e idosos, playground, Academia da Terceira Idade (ATI), orquidário, jardim de flores, teatro de arena, churrasqueiras, quiosques, campos de futebol society, pista de caminhada com mil metros, quadras de tênis, de vôlei de areira, poliesportiva e de streetball, pavilhão esportivo com sete salas e ginásio poliesportivo.

O parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi, conhecida como Praça do Oito.