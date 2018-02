Parque da Cidade tem inscrições abertas para aulas gratuitas de karate-do

Parque da Cidade está com vagas disponíveis para aulas gratuitas de karate-do. A atividade é voltada para pessoas com idades a partir dos 60 anoas e acontece às sextas-feiras, das 8h às 9h30. Para fazer sua inscrição, os interessados devem procurar a administração do parque, levando documento pessoal com foto e comprovante de residência.

O karate-do é uma modalidade desenvolvida especialmente para os idosos, com movimentos mais suaves que o karatê tradicionalmente ensinado no país e com forte influência da filosofia oriental.

“As aulas no Parque da Cidade foram retomadas no mês de janeiro e os responsáveis pelo espaço fizeram um acompanhamento nestas primeiras semanas para conferir a participação dos alunos. Com isso, em algumas modalidades, foram abertas novas inscrições, como é o caso do karate-do”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O secretário lembrou ainda que o parque é um dos locais mais procurados pela população de Mogi das Cruzes para praticar atividades físicas e esportivas. “O Parque da Cidade é hoje um dos principais locais para a prática de atividades esportivas e de lazer em Mogi das Cruzes. As aulas desenvolvidas estão tendo uma grande procura pelos mogianos e, por isso, a Prefeitura vem buscando diversificar as opções existentes para atender ao maior número possível de pessoas”, disse.

O Parque da Cidade oferece aulas gratuitas de 27 modalidades esportivas, com opções para crianças, jovens, adultos e idosos. Algumas modalidades possuem aulas gratuitas na cidade apenas no Parque da Cidade, como o caso do karate-do, aikidô, beach tênis, boxe, capoeira, dança de salão, jiu jitsu, tai chi chuan e vôlei de areia. Além disso, a escolinha oficial da equipe de futsal de Mogi das Cruzes também tem atividades no local.

O local tem 85 mil metros quadrados e conta com projeto do arquiteto Ruy Ohtake. A estrutura tem espelho d'água, praça para integração entre crianças e idosos, playground, Academia da Terceira Idade (ATI), orquidário, jardim de flores, teatro de arena, churrasqueiras, quiosques, campos de futebol society, pista de caminhada com mil metros, quadras de tênis, de vôlei de areira, poliesportiva e de streetball, pavilhão esportivo com sete salas e ginásio poliesportivo.

A entrada principal é pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi, conhecida como Praça do Oito. Mais informações sobre as atividades do Parque da Cidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-4087.