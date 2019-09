Passeio Ciclístico de Suzano ainda está com inscrições abertas

Seguem abertas as inscrições para o 7º Passeio Ciclístico de Suzano, que ocorrerá neste domingo (22). A concentração será às 8h30 no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e alusivo à Semana Nacional de Trânsito.

O prazo para as inscrições, que inicialmente se encerrava no dia 6 de agosto, prossegue até esta sexta-feira (20) na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que fica na rua José Correia Gonçalves, 152, no centro. Quem preferir também pode se cadastrar no dia do passeio, antes da saída do grupo. A participação é mediante a doação de um brinquedo e as primeiras 500 inscrições ganham uma camiseta.

Na concentração, às 8h30, haverá um aquecimento prévio para os participantes e a previsão de saída do Parque Max Feffer é às 9h30. O percurso envolve as avenidas Senador Roberto Simonsen, Mogi das Cruzes e Armando de Salles Oliveira, a rua Sete de Setembro e novamente a avenida Senador Roberto Simonsen, seguindo de volta ao Parque Max Feffer.

O roteiro foi elaborado levando em conta questões como segurança, engenharia de tráfego e facilidade, tanto para crianças como para adultos. As vias serão totalmente interditadas no momento da passagem dos ciclistas e, na sequência, serão liberadas pelos agentes de trânsito.

O encontro de ciclistas é alusivo à Semana Nacional de Trânsito (18 a 25) e ao Dia Mundial Sem Carro (22). “Com o uso do transporte alternativo e do transporte público, conseguimos diminuir os impactos no meio ambiente. Além de trazer benefício a nossa saúde, também diminui os veículos em circulação e traz uma mobilidade maior aos munícipes. Vamos proporcionar um espaço de lazer e chamar a atenção para esses fatores”, disse o chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo.



Até o momento já foram arrecadados carrinhos, bolas e bonecas, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano. “Estamos muito felizes de realizar mais um encontro que trabalha a conscientização e ainda promove a saúde e a confraternização entre os munícipes. Agradeço a todos que estão aderindo ao passeio e de quebra ajudando quem mais precisa”, frisou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi.