Paulo Portela recebe mais de 700 lutadores em etapa de torneio paulista de karatê

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela recebeu a sétima edição do Open de Karatê FPK, promovido pela Federação Paulista de Karatê e pela Associação SKS Karatê de Suzano, no último sábado (22/05). Com prestígio do prefeito Rodrigo Ashiuchi, o evento reuniu cerca de 700 atletas de mais de 40 cidades de todo o Estado de São Paulo, incluindo Suzano.

O ginásio suzanense foi preparado para sediar a etapa decisiva do torneio que confere vagas para o Campeonato Paulista, a ser disputado em junho. Foram posicionados tatames com seis ringues para acomodar os torneios das mais de cem classes específicas divididas entre masculino e feminino, considerando ainda fatores como idade, peso e experiência.

Entre os vários municípios presentes, a cidade-sede foi representada por dez lutadores da Associação SKS Karatê de Suzano, que, com a direção do sensei Leonardo Schiavi de Oliveira, chegaram a nove finais, garantindo seis medalhas de ouro, três pratas e uma bronze.

O técnico ressaltou a importância do evento, destacando o desejo em trazer novas edições à cidade no futuro. “Nosso grande objetivo em realizar este campeonato é fortalecer a modalidade no município. Agradeço a todos que colaboraram para que este evento ocorresse”, afirmou Schiavi.

O torneio também contou com a presença de autoridades locais. Na parte da manhã, o prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve acompanhado dos secretários municipais de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e de Saúde, Pedro Ishi, e todos foram homenageados pelo presidente da FPK, José Carlos de Oliveira, como agradecimento pela parceria.

Nardinho ressalta que organizar o Paulo Portela para receber o torneio foi um verdadeiro prazer. “Por meio de diversos trabalhos, buscamos sempre fomentar a prática de esportes em seus variados níveis, pois esta é uma ferramenta positiva para a saúde física e mental ao elevar a qualidade de vida. Foi um grande evento de uma arte marcial cada vez mais popular em Suzano, portanto eu parabenizo a organização e ressalto nossa parceria com a FPK em prol da modalidade”, disse o secretário.

Ashiuchi destacou que Suzano sente muita satisfação pela oportunidade de ter sido escolhida para sediar a competição. “Estamos sempre à disposição para mais competições como esta, que estimulam a prática de uma tradicional arte marcial, a saúde e a qualidade de vida. Viva o karatê do Estado de São Paulo e do Brasil”.

Na ocasião, também estiveram presentes o 1° vice-presidente da FPK, Ivon da Rocha; o 2° vice-presidente, Pedro Hidekazu; o diretor de Graduação, Carlos Tsutiya; o diretor técnico, Sérgio Takamatsu; o diretor de Arbitragem, Hélio de Oliveira Araújo, e o diretor do Departamento de Kobudô, Flávio Vicente.