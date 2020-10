Pia convoca seleção feminina para preparação em Portugal

A técnica da seleção brasileira feminina Pia Sundhage convocou, nesta quinta-feira (8), as 24 jogadoras que vão realizar um período de preparação entre os dias 19 e 27 de outubro na cidade Portimão, em Portugal. Na lista apareceram apenas nomes de atletas que atuam fora do Brasil, devido às restrições internacionais de viagem decorrentes do novo coronavírus (covid-19).

Além do retorno de Marta à seleção, após retomar os treinamentos pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos, no último mês, a treinadora sueca apresentou oito novidades: a goleira Daniele Neuhaus (Benfica), a lateral-direita Rayanne (Sporting Braga-POR), as meio-campistas Giovanna (Barcelona), Laís (Apollon Limassol) e Ana Vitória (Benfica), além das atacantes Mylena (Familicão), Nycole (Benfica) e Valéria (Madrid).

Na terceira convocação de Pia, em 2020, as ligas portuguesa e espanhola foram as que cederam o maior número de atletas, com seis representantes cada. A lista foi completamente diferente em relação a última escolhida pela técnica no mês passado, quando apenas jogadoras que atuam no Brasil estiveram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Daniele Neuhaus - Benfica (Portugal)

Natascha - Paris FC (França)

Defensoras:

Antonia - Madrid CFF (Espanha)

Kathellen - Internacional de Milão (Itália)

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Rayanne - Sporting Club Braga (Portugal)

Meio-campistas:

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Andressa Alves - Roma (Itália)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Formiga - Paris St Germain (França)

Giovanna - Barcelona (Espanha)

Laís Araújo - Apollon Limassol (Chipre)

Luana - Paris St Germain (França)

Maria - Juventus (Itália)

Millene - Wuhan Xinjiyuan (China)

Atacantes:

Bia Zaneratto - Wuhan Xinjiyuan (China)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Mylena - FC de Familicão (Portugal)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Raquel - Sporting Lisboa (Portugal)

Valéria - Madrid CFF (Espanha)