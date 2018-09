Pinheiros e Mogi decidem vaga na semifinal do Paulista de Basquete

Chegou o momento de levar para a quadra, e definir em 40 minutos, ou na prorrogação, todo o trabalho dos últimos dois meses, no primeiro e segundo turnos do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Pinheiros e Mogi das Cruzes Helbor jogam nesta quarta-feira (26) às 20 horas, no Poliesportivo Henrique Villaboim em busca de uma vaga na semifinal.

O técnico do Pinheiros, Cesar Guidetti acredita que a eficiência na defesa será decisiva para se chegar à semifinal. “Estamos aproveitando os treinos da semana para corrigirmos e ajustarmos as jogadas defensivas. É o ponto que pode nos dar a vaga. Estamos acertando também o posicionamento ofensivo ideal”, considera Guidetti.

O treinador espera novamente um jogo decidido nos detalhes. “Os dois confrontos da fase de classificação foram muito equilibrados. Agora, os dois times estão ainda mais entrosados e devem fazer um jogo de alto nível técnico”, prevê Guidetti. O jogo terá entrada franca pela Rua Hans Nobiling a partir das 19h.

O capitão pinheirense, Marcus Toledo, espera aproveitar o mando de jogo contra o atual vice-campeão brasileiro (NBB). “É jogo sem favorito e vai exigir muita atenção para os dois lados. O fator casa não garante a vitória, mas temos de aproveitar nosso mando da melhor forma. O time deles também é experiente e bem entrosado”, observa o ala-pivô.

Na fase de classificação o Pinheiros ganhou do Mogi fora de casa (73 a 58) e perdeu no Henrique Villaboim (99 a 101 na prorrogação). Bauru, Sesi Franca e Pinheiros ficaram com 31 pontos, mas os dois times do interior levam vantagem sobre o quarto colocado Pinheiros nos confrontos diretos. Franca e São José fazem a outra semifinal. Os dois primeiros colocados, Paulistano e Bauru, seguem direto às semifinais.

O vencedor de Pinheiros e Mogi enfrentará na semifinal o líder Paulistano. Quem ganhar entre Franca e São José terá pela frente o segundo colocado Bauru Basket. As semifinais serão disputadas em séries melhor de três jogos a partir do próximo fim de semana. Paulistano e Bauru têm o direito de jogar em casa a segunda partida e também a terceira, se necessário.