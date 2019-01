Pista de skate do Max Feffer vai receber aulas e campeonatos, diz Bob

O presidente da Associação Suzanense de Skate (ASS), Davison Fortunato, mais conhecido como Bob, afirmou que a nova pista de skate do Paruqe Max Feffer vai receber campeonatos oficiais e oferecer aulas gratuitas da modalidade a toda população. A informação foi divulgadada na tarde desta sexta-feira (4) durante participação ao vivo no programa “DS Entrevista”. O jovem foi um dos responsáveis pela criação do espaço esportivo.

A idéia da criação de uma nova pista de skate para a cidade partiu de Bob. O skatista teve uma participação ativa durante todo o projeto, desde o processo de coleta de assinaturas até a finalização da obra. Depois de muitos anos em busca da realização deste sonho, a 'Suzano Skate Park' foi inaugurada em dezembro de 2018, dentro do Parque Max Feffer. O espaço de nível internacional é sucesso absoluto de público.

"Há cerca de cinco anos iniciei essa busca junto com meus amigos, criamos a Associação Suzanense de Skate, para mostrar a nossa força para o poder público e fizemos até um documentário sobre a importância do skate para a sociedade, tudo com o objetivo de conscientizar os políticos sobre a importância da nova pista para a população", comenta Davison Bob.

Davison afirma que a pista receberá novos eventos e atividades especiais ainda neste ano, que irão ajudar na difusão do esporte no Alto Tietê. De acordo com ele, um evento só para as mulheres skatistas será realizando ainda em março. No aniversário da cidade, a pista receberá uma etapa do Circuito Paulista de Skate.

O empresário também esta negociando a vinda do principal Circuito Mundial para novos talentos do skate.

Bob também afirmou durante a entrevista que está elaborando um projeto que visa ensinar o esporte para as crianças e jovens que tem vontade de praticar a modalidade na pista do parque. Davison disse que o projeto ajudará as crianças a explorarem a autoconfiança e diminuir o sedentarismo.