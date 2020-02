Pivô João Pedro é liberado e volta aos treinos; Borges segue em tratamento

O pivô João Pedro Demétrio e o armador Alexey passaram por uma avaliação isocinética para medir a força física, na manhã desta terça-feira (4), no LEM (Laboratório de Estudo do Movimento do Hospital das Clínicas-SP), vinculado à Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), em São Paulo. Após os exames, João Pedro foi liberado pelo departamento médico do clube para treinar sem restrições com o grupo.

A avaliação nos jogadores foi custeada pelo Imot (Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia), patrocinador do time, e tem como objetivo mensurar a potência muscular de cada articulação do corpo. No caso dos dois, nos braços e nos joelhos. "É um exame que consegue medir a força muscular de cada articulação do corpo. Cada um fez o exame do segmento que foi operado: o Alexey do joelho e o João Pedro do cotovelo. O exame é feito em ambos os lados para termos um comparativo e identificar se tem um desbalanço muscular. Esse é um dos parâmetros para retorno ao esporte”, explica Marcel Annichino, um dos médicos do Imot que compõe o departamento médico do clube.

O pivô João Pedro sofreu uma ruptura no tendão do bíceps do cotovelo esquerdo durante o treino no dia 12 de outubro. Já o armador Alexey Borges sofreu uma lesão no menisco após um entorse no dia 28 de outubro. “O Alexey está dentro do esperado para três meses de cirurgia. Ele está forte, porém tem um mínimo déficit de força que precisa ser melhorado antes da liberação. Uma musculatura potente é o que garante a segurança da cirurgia. O João Pedro teve um resultado excelente. Já está em condições de treinar sem restrições. O próximo passo é voltar a treinar com bola, depois participar dos coletivos e voltar a jogar no NBB", ressalta o médico.

Outros

O pivô Luís Gruber, que rompeu o ligamento do joelho no dia 15 de janeiro, já passou por cirurgia e segue em recuperação. O camisa 20 só voltará às quadras na próxima temporada. Além dele, o armador Lucas Lacerda, com uma fratura no pé esquerdo, também desfalca a equipe e deve ficar afastado por, pelo menos, oito semanas.

NBB

O Mogi das Cruzes Basquete viajou para Brasília na tarde desta terça-feira (4), onde enfrenta o Brasília, nesta quarta (5), às 20h15, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O grupo fará um treino ainda nesta quarta no ginásio da partida na capital federal. No confronto contra os candangos no primeiro turno, a equipe mogiana garantiu a vitória em casa por 93 a 84. O time está na terceira colocação, com 14 vitórias em 19 jogos e 73.7% de aproveitamento, mesmo número do vice-líder Franca.

O Flamengo, próximo adversário em casa do Mogi das Cruzes Basquete, lidera a competição.